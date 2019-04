Talous

Mikko Ilmonen, 24, nosti kaiken opinto­lainan ja sijoitti suuren osan osakkeisiin – Kannattaako riskin­otto?

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa neljättä vuotta opiskeleva Mikko Ilmonen, 24 on varmasti tyypillinen rahoituksen opiskelija. Hän on nostanut kaiken opintolainan, ja sen, mitä ei ole tarvinnut elantonsa kustantamiseen, hän on sijoittanut osakerahastoihin ja suoraan osakkeisiin.