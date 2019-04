Talous

Palkansaajien tutkimus­laitos laski talous­ennustettaan lähes prosentti­yksiköllä

tutkimuslaitos on laskenut tuntuvasti talouskasvun ennustettaan tälle vuodelle. Vielä syksyllä laitos arvioi, että kasvu olisi 2,3 prosenttia, mutta nyt ennustetta on kutistettu liki prosenttiyksikön verran eli 1,4 prosenttiin.Valtiovarainministeriön viime viikolla julkistama suhdanne-ennuste arvioi bruttokansantuotteen kasvuluvuksi tälle vuodelle 1,7 prosenttia.Uhkakuvia Suomen näkymiin tulee etenkin kansainvälisestä epävarmuudesta, mutta jos pahimmat niistä eivät toteudu, voi kasvu piristyä ensi vuonna hieman eli 1,5 prosenttiin, Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoi.EU-eron aikarajojen paukkuminen, Yhdysvaltain arvaamaton tullipolitiikka ja mahdollinen uusi euroalueen kriisi heikentävät kansainvälisen talouden näkymiä. Erityisenä huolenaiheena on kaoottinen ja hallitsematon brexit.Suomen talouskasvua ruokkivat puolestaan elpyvä vienti ja yksityinen kulutus, joka kasvaa, kun korot ja säästämisaste eivät nouse.kasvun tutkimuslaitos arvioi hidastuvan tänä vuonna ja supistuvan ensi vuonna.Hiipuva rakentaminen painaa myös yhteenlaskettujen investointien kasvun negatiiviseksi.Työllisyysasteen tutkimuslaitos arvioi nousevan ensi vuonna 72,7 prosenttiin, vaikka kasvu hidastuu.tutkimuslaitos haluaa ennusteessaan herättää myös keskustelua siitä, miksi esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö esittää pyrkimistä jopa 78 prosentin työllisyysasteeseen 2030-luvulla.Tutkimuslaitoksen mukaan esimerkiksi heikosti koulutettujen henkilöiden uudelleen työllistäminen saattaisi edellyttää palkkatuen käyttöä tai johtaa palkan lisäksi sosiaalisia tulonsiirtoja saavien ”työssä käyvien köyhien” ryhmän syntyyn.tapauksessa korkeampi työllisyysaste ei ratkaisisi niitä julkisen talouden kestävyyden ongelmia, joita sen avulla pyritään ratkaisemaan, tutkimuslaitos huomauttaa.Sen sijaan syrjäytymistä korkeammalla työllisyydellä voitaisiin ehkäistä, arvioi tutkimuslaitos arvioi.Suomi on sopeutunut ammattirakenteiden murrokseen melko hyvin, mutta etenkin perusasteen koulutuksen varassa olevien varttuneiden työntekijöiden työllistämiseen voi olla vaikea löytää työkaluja, tutkimuslaitos arvioi.mukaan nousukauden hiipuessa myös elvyttävästä politiikasta tulee aiempaa paremmin perusteltua, vaikka menolisäysten myötä ei kasvavista verotuotoista huolimatta päästä ylijäämään.Tutkimuslaitoksen ennuste koskee vuosia 2019 ja 2020.