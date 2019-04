Talous

Ulosottovelallisia oli viime vuoden lopussa liki neljännes enemmän kuin vuosi sitten

Ulosottovelallisia

Tilastokeskuksen

Valtakunnanvouti

Kela

Myös

Ulosottovelallisista

Velallisilla

Vireillä