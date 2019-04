Talous

Analyytikot: Kiinan talous jatkaa jäähtymistään

Kiinan talouskasvu jatkui hidastumistaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kertoo uutistoimisto AFP:n analyytikoille tekemä kysely. Analyytikoiden arvion mukaan Kiinan talous kasvoi tammi–maaliskuussa 6,3 prosenttia.



Maailman toiseksi suurimman kansantalouden Kiinan on määrä julkistaa virallinen ensimmäisen neljänneksen kasvuluku keskiviikkona. Kiinan virallinen tavoite tämän vuoden talouskasvulle on 6,0–6,5 prosenttia. Viime vuonna Kiinan talous kasvoi virallisen luvun mukaan 6,6 prosenttia. Viime vuoden viimeisen neljänneksen virallinen kasvuluku oli 6,4 prosenttia.



Kiinan talouden kasvua hillitsevät etenkin maailmanlaajuisen kysynnän hiljeneminen ja kauppakiista Yhdysvaltojen kanssa. Pitääkseen talouden vauhtia yllä Kiina on tukenut yrityksiä muun muassa verohelpotuksin. Vaikeutena tukipolitiikassa on olla kasvattamatta Kiinan ennestään suurta velkataakkaa.