Talous

OP-ryhmä kahmii aina vain lisää markkinaosuutta yritys- ja asuntolainoissa, osuus nyt jo lähes 40 prosenttia

OP-ryhmän

Nordean

Kolmanneksi

markkinaosuus Suomen yritys- ja asuntolainakannasta on kasvanut jo lähes 40 prosenttiin, kertovat Suomen Pankin julkaisemat tilastot.Osuustoiminnallisen pankkiryhmän osuus uusista lainoista on ollut jo pitkään tätä luokkaa, mutta nyt sen osuus myös koko lainakannasta on noussut 40 prosenttiin molemmissa lainaryhmissä.Olemassa olevien lainojen kanta on niin suuri, että siinä muutokset tapahtuvat hitaasti. Vuosi sitten OP:n osuus oli runsaat 39 prosenttia.markkinaosuus on supistunut viime vuodesta hieman 28,8 prosenttiin. Kaksi suurinta pankkia hallitsevat siis lähes 70 prosenttia markkinasta.Suomalaisilla on Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainaa yhteensä jo 97,6 miljardia euroa. Tästä OP-ryhmän myöntämää on noin 38,6 miljardia euroa.suurimmalla pankilla Danske Bankilla oli vuodenvaihteessa 11 prosentin osuus suomalaisten asuntolainoista.Muut pankit ovat kaukana kolmen suurimman perässä. Neljänneksi suurin on Säästöpankkiryhmä viiden prosentin markkinaosuudella.Yrityslainoissa markkinaosuudet ovat kärjessä lähes samat kuin asuntolainoissakin. Nordean markkinaosuus on 30 prosenttia ja Danske Bankin yhdeksän prosenttia.Suurimpien yritysten rahoitus järjestetään usein pääasiassa joukkovelkakirjalainoina. Ne myydään suoraan markkinoille, eivätkä ne siis näy pankkien taseissa lainoina.