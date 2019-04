Talous

Lidlin juustopitsoja vedetään myynnistä: ainesosaluettelo täysin väärä

Suomen

Virheellisellä

Lidl kertoo poistaneensa myynnistä erän pitsoja pakkausmerkintävirheen vuoksi.Takaisinveto koskee erää Chef Select 4 Formaggi Pizza -tuotteita. Osassa pakkauksia on virheellisesti ollut kinkku-mozzarellapitsan ainesosaluettelo.Myynnistä poistettu neljän juuston pitsa sisältää kananmunaa, joka on allergeeni. Kananmunaa ei ole mainittu virheellisen pakkauksen ainesosaluettelossa. Tuote ei sovi kananmunalle yliherkille.etiketillä varustettuja pitsoja on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Tuotteiden parasta ennen -päivämäärä on 22.4.2019.Asiakkaat voivat palauttaa virheelliset tuotteet Lidlin myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.