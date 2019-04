Talous

Pikavippiyhtiölle tulossa 50 000 euron sakko markkinointi­sääntöjen rikkomisesta

Suomilimiitti-nimellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pikavippejä myyvä J.W.-Yhtiöt saa maksettavakseen 50 000 euron sakon, koska yhtiö on jatkuvasti rikkonut luottojen markkinointia koskevia sääntöjä.Kuluttaja-asiamies hakee uhkasakon maksuunpanoa markkinaoikeudelta.Kuluttaja-asiamies vaatii lisäksi uhkasakon korottamista 100 000 euroon, koska yhtiö on rikkonut jatkuvasti sille vuonna 2012 asetettua kieltoa.Kuluttaja-asiamiehen tiedotteen mukaan J.W.-Yhtiöt on markkinoinut Suomilimiitti-kuluttajaluottoja televisiossa ja raitiovaunuissa. Televisiomainoksista ilmeni luoton määrää ja luottokustannuksia koskeva tieto.ehtoja koskevat tiedot ilmoitettiin televisioruudun alalaidassa pienellä tekstillä reilun sekunnin ajan. Kuluttajalla ei ollut mahdollisuutta lukea ja sisäistää ilmoitettuja tietoja.Raitiovaunumainoksissa ilmoitettiin ainoastaan luoton määrää koskeva tieto, mutta muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja ei ilmoitettu lainkaan.Tarjottavaa luottoa koskevat perustiedot on lain mukaan ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti.Perustietoja ovat muun muassa luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset. Ehtojen on myös vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.J.W.-Yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2017 24,3 miljoonaa euroa ja tulos 836 000 euroa.