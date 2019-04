Talous

Facebook kertoo tallentaneensa vahingossa yhteystiedot 1,5 miljoonan käyttäjänsä sähköposteista

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköpostiosoitteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Business Insider

olet kolmen vuoden sisällä liittynyt Facebookiin, yhtiö on todennäköisesti saanut omien tietojesi lisäksi haltuunsa myös kaikkien sähköpostikontaktiesi sähköpostiosoitteet.Yhtiö kertoi torstaina tallentaneensa yhteystiedot, jotka se on haravoinut 1,5 miljoonan käyttäjänsä sähköposteista. Facebookin mukaan kyseessä on vahinko, kertoo uutistoimisto Reuters.ovat tallentuneet tilanteessa, jossa uusi käyttäjä luo itselleen profiilin Facebookiin. Tallennuksia on ainakin tapahtunut ainakin toukokuusta 2016 alkaen.”Arvioimme, että meille on tallentunut 1,5 miljoonan käyttäjän kontaktit. Niitä kuitenkaan ole jaettu kenellekään”, yhtiö kertoi Reutersille. Sen mukaan osoitteet hävitetään.Tietoja kerännyt ohjelmistovirhe on Facebookin mukaan korjattu, ja asiasta ilmoitetaan heille, joiden sähköpostista yhteystietoja on haettu.-lehti on aiemmin kertonut, miten Facebook ilmoittaa uutta tiliä luotaessa käyttäjälle käyvänsä läpi osoitteita tämän sähköposteista pyytämättä tähän erikseen lupaa.Facebookiin liittyen on viime aikoina käynyt ilmi useita tietoturvapuutteita. Esimerkiksi miljoonien käyttäjien salasanoja on vuotanut yhtiön työntekijöille.Tunnetuin tapaus on Facebookin käyttäjätietojen päätyminen britannialaiselle Cambridge Analytica -konsulttiyhtiölle ja sen kautta poliittisiin tarkoituksiin.