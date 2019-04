Elon Musk lupasi liikenteeseen miljoona ”robotaksia” ensi vuoden loppuun mennessä: ”Teslan omistajat voivat tienata noin 30 000 dollaria vuodessa”

Talous

Elon Musk lupasi liikenteeseen miljoona ”robotaksia” ensi vuoden loppuun mennessä: ”Teslan omistajat voivat ti

Sähköautoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teslan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Robotakseiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elon Musk

Lokakuussa

Muskin

Musk

Elon Musk