Talous

Monta brändiä, samat omistajat – katso grafiikasta, kuinka vaate­kauppa keskittyy muutamalle suur­ketjulle

Onpas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toki

Kuopiolainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienille