Facebook varoittaa sijoittajia: Panemme miljardeja syrjään, koska datankäytöstä on tulossa jättisakot

kertoi osavuosikatsauksessaan panevansa syrjään kolme miljardia dollaria eli noin 2,7 miljardia euroja siltä varalta, että Yhdysvaltain viranomaiset langettavat yhtiölle rangaistuksen yhtiön jatkuvista yksityisyyden ja tietoturvan ongelmista.Yhtiö kertoi viranomaisten tutkivan sen toimia, ja olettaa sakkojen voivan nousta enimmillään jopa viiteen miljardiin dollariin eli noin 4,5 miljardiin euroon.Facebookin tuoreimmat ongelmat saivat alkunsa Cambridge Analytica -yhtiölle persoonallisuustestisovelluksen kautta päätyneistä tiedoista. Cambridge Analytica käytti sille päätyneitä tietoja poliittisen mainonnan kohdentamiseen.Skandaalin aikana Facebookin tietosuojan käytännöistä on paljastunut useita puutteita, joita viranomaiset nyt tutkivat. Tutkinta sai alkunsa maaliskuussa 2018.sakkoon varautumista Facebookin tulos olisi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkanut rivakkaa kasvua.Yhtiö teki alkuvuonna 15,1 miljardin dollarin tulot pääasiassa mainoksista, kun vuosi sitten samaan aikaan niitä kertyi 12 miljardia. Kasvu ylitti markkinoiden odotukset. Ilman sakkovarausta myös Facebookin tulos olisi parantunut viime vuodesta.Yhtiön palvelujen käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa, missä määrä on pysynyt lähes samana jo vuoden ajan. Euroopassakin kasvu on hidastunut, mutta jatkuu nopeana muualla maailmassa.Kaikkiaan Facebookia käytti alkuvuonna päivittäin 1,56 miljardia ihmistä. Jos mukaan lasketaan Instagram, Whatsapp ja yhtiön muut palvelut, on päivittäisiä käyttäjiä noin 2,1 miljardia, yhtiö kertoi.