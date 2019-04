Talous

Amazon teki taas ennätysvoiton, pyrkii nyt lyhentämään kuljetusaikoja

Amazon teki alkuvuonna ennätyksellistä voittoa.Vuoden ensimmäisenä neljänneksenä Amazonin nettovoitto nousi 3,6 miljardiin dollariin (noin 2,8 miljardia euroa), mikä on yli kaksikertaisesti verrattuna vastaavaan lukuun vuosi sitten. Yhtiön liikevaihto kohosi alkuvuonna 17 prosenttia , ja oli lähes 60 miljardia dollaria (noin 53,9 miljardia euroa).Yhtiön menestyvin yksikkö on pilvipalveluita myyvä Amazon Web Services (AWS). Tammi-huhtikuussa yksikön liikevaihto kasvoi 40 prosenttia verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen.Yhdysvaltain Seattlessa päämajaansa pitävä Amazon paransi myös verkkokauppamyyntiään 10 prosenttia.luvut olivat ennakoitua paremmat. Analyytikot pitivät huomionarvoisena sitä, että verkkokauppajätti on onnistunut kasvattamaan myös verkkomainontaansa. Mainonnan liikevaihto kasvoi 34 prosenttia.Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Amazon kertoi myös suunnitelmistaan tarjota yhtiön prime-jäsenyyden hankkineille asiakkaille yhden päivän ilmaisen kuljetuksen. Nykyisin jäsenet saavat tilaamansa tuotteet kotiinsa kahden päivän sisällä.Hanke tulee lisäämään yhtiön kustannuksia vuoden toisella neljänneksellä.Amazonin käyttökustannukset nousivat alkuvuonna yli 12 prosenttia yhtiön investoidessa sähköautovalmistajaan, itseohjautuvaa autoa kehittävään startup -yritykseen sekä toissa vuonna ostamaansa luomuelintarvikkeista tunnettuun Whole Foods -kauppaketjuun.