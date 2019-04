Metsä Group aikoo rakentaa Kemiin tuhansia ihmisiä työllistävän sellutehtaan – jätti-investoinnin hinnaksi arvioidaan 1,5 miljardia

Talous

Metsä Group aikoo rakentaa Kemiin tuhansia ihmisiä työllistävän sellutehtaan – jätti-investoinnin hinnaksi arv

Metsäyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemin lisäksi

Uutinen päivittyy.