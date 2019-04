Talous

Talvinen sää yllätti SRV:n tammikuussa: Redin vesivahinko maksoi 2,5 miljoonaa euroa

alueen rakennushankkeen ongelmien painama SRV palasi tammi–maaliskuussa niukasti voitolliseksi tappiollisen viime vuoden jälkeen.Rakennusyhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna runsaat kolme prosenttia 222,6 miljoonaan euroon.Operatiivinen liikevoitto, josta on vähennetty ruplan kurssin vaihtelun vaikutukset, oli 0,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan SRV teki noin viiden miljoonan euron tappion.kauppakeskuksen ja tornitalojen rakentaminen on tuottanut SRV:lle monta ikävää yllätystä. Rakentamisen kustannukset karkasivat käsistä viime vuoden aikana.Alkuvuonna tornitalon rakennustyömaalla sattui myös valtava vesivahinko, joka maksoi lopulta peräti 2,5 miljoonaa euroa.SRV:n tiedotteen mukaan kustannuksia kasvatti lisäksi ”talvinen sää erityisesti tammikuussa”.Rahoituskulut painoivat tuloksen ennen veroja tappiolle.SRV aikoo vahvistaa tasettaan laskemalla liikkeeseen uuden hybridilainan, jolla korvataan joitain muita rahoitusinstrumentteja.lupaa, että tänä vuonna operatiivinen toiminta on kannattavaa, mutta liikevoitto ei nouse vielä vuoden 2017 tasolle.SRV:ltä valmistuu tänä vuonna 809 asuntoa, kun viime vuonna niitä valmistui 526. Myös rakennuskustannusten odotetaan tänä vuonna pienenevän, kun rakentaminen hiljenee.