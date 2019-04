SAS:n lakko jatkuu, lähes 600 lentoa perutaan sunnuntaina

Talous

SAS:n perjantaina alkanut lakko jatkuu sunnuntaihin asti. Yhtiö on kertonut peruuttavansa 587 sunnuntaipäivän lentoa. Lentojen peruutukset vaikuttavat arviolta noin 64 000 matkustajaan.Lentoyhtiön lentäjät ovat lakossa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kiistaa käydään lentäjien työehtosopimuksesta. Työnantajaosapuolen mukaan sovintoehdotuksessa lentäjille on tarjottu joustavampia ja ennustettavampia työaikoja sekä muutaman prosentin palkankorotusta.Tämä ei ole kelvannut SAS:n lentäjille, jotka ovat vaatineet 13 prosentin palkankorotusta. Työriidan piiriin kuuluu kokonaisuudessaan 1 500 lentäjää.Neuvottelut lentoyhtiön ja lentäjien välillä eivät ole juuri edenneet lauantaina.lakko on koskettanut noin 170 000 matkustajaa. Noin 70 prosenttia yhtiön viikonlopun lennoista jää lentämättä.SAS on muun muassa tarjonnut Pohjoismaiden lentokentillä asiakkailleen hyvitykseksi ilmaista ruokaa samalla kun nämä ovat etsineet uusia lentoja. Yhtiön sivuilla todetaan, että sen asiakaspalvelu on pahasti ruuhkautunut lakon takia.SAS on kertonut lähettävänsä tekstiviestin tai sähköpostin niille asiakkaille, joiden lentoon lakko vaikuttaa.