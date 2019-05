Talous

SAS:n lentäjien lakko jatkuu, satoja torstain lentoja peruttu

Pohjoismaisen

SAS:lla

lentoyhtiö SAS:n lentäjien lakko jatkuu. Lentoyhtiö on perunut yli 700 torstai-iltapäivän lentoa.Yhtiön tiedotteen mukaan torstain peruutukset vaikuttavat noin 54 000 matkustajan lentoihin eri puolilla Pohjoismaita. Peruutukset eivät koske yhtiön yhteistyökumppaneiden lentoja.SAS:n lentäjät Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa aloittivat lakon viime perjantaina. Yhtiö on perunut lakon takia noin 4000 lentoa.Lakko on vaikuttanut myös joihinkin Suomeen ja Suomesta kulkeneisiin lentoihin.ja lakkoilevilla lentäjillä ei tällä hetkellä ole neuvotteluyhteyttä. ”Sovittelijat ovat yhteydessä osapuolten kanssa, mutta meneillään ei ole neuvotteluja”, Ruotsin sovitteluinstituutin viestinnästä kerrottiin AFP:lle tiistaina.Lentäjät vaativat lakolla palkankorotuksia ja parannuksia työoloihin.