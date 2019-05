Talous

Asuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla – Turussa hinnat ponnahtivat peräti 8,5 prosenttia

hinnat nousivat vuoden alkuneljänneksellä pääkaupunkiseudulla 1,5 prosenttia ja Turussa peräti 8,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon, kertoo Tilastokeskus. Turun hintakehityksen selittää Tilastokeskuksen mukaan se, että viime vuoden alussa Turussa myytiin selvästi yleistä hintatasoa halvempia asuntoja.Muualla maassa asuntojen hinnat laskivat vuoden aikana 0,2 prosenttia.eri kuntien hintatasot kulkivat eri suuntiin. Helsingissä osakehuoneistojen hinnat nousivat vuodessa kolme prosenttia, kun taas Espoon ja Kauniaisten hinnat laskivat 1,7 prosenttia. Suurista kaupungeista Oulu koki kovimman laskun, kun osakehuoneistojen hinnat painuivat 2,4 prosenttia.Helsingin asuntojen hintakehitys on viime neljännesten aikana tasoittunut, mutta hintataso on päätynyt muita kaupunkeja korkeammalle tasolle. Helsingin kalleimmalla alueella kerrostalokaksion neliöhinta oli alkuvuonna keskimäärin 7 327 euroa. Turun kalleimmalla alueella neliön hinta jää siitä alle puoleen, 3 326 euroon.Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen kauppa hiipui hieman viime vuonna. Kauppoja tehtiin vuoden aikana 60 800, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.