Sanomalehti Karjalainen aloittaa koko myynnin ja markkinoinnin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Karjalainen aloittaa yt-neuvottelut myynnissä ja markkinoinnissa. Syynä on Karjalaista julkaisevan PunaMusta Median mukaan kilpailutilanteen vaikeutuminen seurauksena mediamainonnan ja lehtitilausten laskusta sekä lehtitoimialan epävarmoista kehitysnäkymistä.Säästötavoite on 300 000 euroa. Karjalaisen koko myynnin ja markkinoinnin henkilöstö on neuvottelujen piirissä. Henkilötyövuosia saatetaan vähentää enintään kuusi.Yt-neuvottelut eivät koske Karjalaisen muita toimintoja tai konsernin muita yhtiöitä. PunaMusta Media -konserniin kuuluu Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa.Lisäksi yhtiöllä on painotoimintoja. Liikevaihto viime vuonna oli lähes 90 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli noin 600.