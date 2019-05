Mestarisijoittaja Warren Buffett kertoi ”vihdoin” ostaneensa Amazonin osakkeita: ”Olen ollut fani, ja idiootti kun en ole ostanut aiemmin”

Talous

Mestarisijoittaja Warren Buffett kertoi ”vihdoin” ostaneensa Amazonin osakkeita: ”Olen ollut fani, ja idiootti

Legendaarinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Berkeshire

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Warren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiökokoukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Warren