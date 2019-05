Talous

Alko ryhtyy myymään ”Välivettä”

laajentaa valikoimaansa vedellä. Kesäkuussa ottaa tarjontaansa Välivesi-nimisen suomalaisen pulloveden.Vesi tulee Kurikan Kangasahteen lähteestä ja se on pullotettu tuulivoimalla tuotetulla sähköllä, Alko kertoo tiedotteessaan.Välivesi myydään pantillisessa, sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistetussa 0,33 litran pullossa.kertoo tukevansa Väliveden myyntituotoilla Pidä Saaristo Siistinä ry:tä, joka työskentelee meren, järvien ja rantojen roskaantumista vastaan muun muassa Saaristomerellä ja Järvi-Suomessa.”Omalla Välivesi-tuotteellamme haluamme ylipäätään muistuttaa vedenjuonnin tärkeydestä. Myös silloin, kun käytetään alkoholia: ota vettä väliin”, kertoo viestintäjohtaja”Välivesi on vastuullisuutta alkoholin käytössä ja siten luonteva tuote täydentämään valikoimaamme. Vesihän on mainio vaihtoehto myös ainoaksi ruokajuomaksi.”