Talous

S-ryhmä uudistaa etukorttinsa tekemällä siitä pystymallisen

uudistaa etukorttiaan tekemällä siitä pystymallisen. Muutosta perustellaan, että se helpottaa maksamista verkossa.”Aiemmin maksupäätteissä viilattiin magneettiraitaa, joten vaakamallinen kortti oli looginen. Nyt kun maksaminen tapahtuu joko sirulla tai lähimaksuna, on pystymallinen kortti kätevämpi”, perustelee muutosta korttien tuoteryhmäpäällikköS-Pankista tiedotteessa.Uudessa S-etukortissa Visan korttinumero on jaoteltu neljän numeron sarjoihin allekkain, mikä pankin mukaan helpottaa numeron hahmottamista ja syöttämistä verkko-ostoksia tehdessä.korteilla verkossa tehtävien maksujen määrä on kasvanut noin 40 prosenttia viimeisen vuoden aikana.S-pankin mukaan joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-etukortilla.Kaikkien asiakkaiden kortteja ei uusita samaan aikaan. Uudenmallisen etukortin saa sitä mukaa, kun kortti on aika uusia muutenkin.Ensimmäiset pystymalliset kortit lähtevät asiakkaille touko–kesäkuussa. Pankin mukaan lähes neljällä miljoonalla suomalaisella on S-etukortti.