VTT:n järjestely herätti huolen eturistiriidoista: ”Sekin päivä piti elää, että joku paheksuu sitä, että hankin lisää rahoitusta yrittäjille”

ajatushautomo Liberan toimitusjohtaja Mikko Kiesiläinen https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+kiesilainen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen https://www.hs.fi/haku/?query=marita+laukkanen ovat ilmaisseet Twitterissä huolensa intressiristiriidoista, joita syntyy, kun Teknologian tutkimuskeskus VTT sijoittaa valtion rahaa rahastoon, jonka yhtenä perustajana on VTT:n oma sijoitusjohtaja.aiheutti HS:n uutinen https://www.hs.fi/talous/art-2000006087067.html?share=b185ec4c45d14e9b3f3b8b985821f9be siitä, että Suomen valtion omistama VTT antaa 15 miljoonaa euroa riskirahaa juuri perustetulle Voima Ventures -riskirahastolle, jonka yhtenä perustajana on VTT:n sijoitusjohtaja Mikko Kumpulainen https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+kumpulainen huolenaiheet olivat, olisiko samassa yhteydessä toteutettu VTT Ventures -rahaston hallinnoinnin siirto Voima Venturesille pitänyt kilpailuttaa ja määriteltiinkö hallinnoinnin luovutuksessa VTT Ventures -rahaston arvo oikein.VTT Ventures on ollut VTT:n oma riskirahasto, jossa rahasto on sijoittanut varoja erilaisiin varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Rahastossa olevien yhtiöomistusten arvolla on väliä, koska rahaston yhtiöomistusten myynneistä myöhemmin saatavat palkkiot lasketaan rahaston lopullisen arvon ja nyt sovitun arvon erotuksena.Mitä halvemmaksi yhtiöt nyt arvostetaan, sen parempi niitä hallinnoivalle Voima Venturesille, ja sitä suuremmat voitot se voi myöhemmin saada. VTT Venturesin sijoitusjohtajana Kumpulaisella on myös ylivertainen tietämys siitä, minkä arvoisia tuon rahaston omistamat yhtiöt juuri nyt ovat.toimitusjohtaja Antti Vasaran https://www.hs.fi/haku/?query=antti+vasaran mukaan huolet mahdollisista intressiristiriidoista ovat turhia.Vasara kertoo, että hallinnointisopimuksessa VTT Venturesin salkussa olevien yhtiöiden arvot on määritetty niiden hankintahintojen mukaan.Tähänastista yritysten arvonnousua tai -laskua rahastossa ei siis ole huomioitu.omistamien yhtiöomistusten arvot olisi voitu arvioida myös esimerkiksi sen mukaan, mikä on ollut niiden viimeisen rahoituskierroksen mukainen arvo tai sitten tilata ulkopuolinen arvio nykyhinnoista. Sen jälkeen VTT Ventures -rahaston hallinnoinnin olisi voinut kilpailuttaa.Näin ei kuitenkaan tehty.Vasara kertoo VTT:n päätyneen siihen, että VTT Venturesin hallinnointia ei tarvinnut kilpailuttaa.”Näin olemme ainakin katsoneet. VTT Ventures on itsenäinen yhtiö.”korostaa sitä, että VTT:n omistama VTT Ventures oy ei ole hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. Hän kertoo myös, että molemmat päätökset on tehty VTT:n hallituksessa ilman, että Voima Capitalin osakkaat ovat osallistuneet näiden päätösten tekoon.”Sekin päivä piti elää, että joku paheksuu sitä, että hankin lisää rahoitusta yrittäjille”, Vasara kummeksuu päätöksen aiheuttamaa kritiikkiä.

