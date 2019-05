Talous

Pukeudumme nyt niin halpoihin vaatteisiin, ettei sellaisia tulevaisuudessa voi olla, sanoo muoti­professori

”On

Pikamuodissa

Yksi syy

Vaatetuotannon hiilijalanjäljen arvioidaan olevan suurempihttps://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006004950.html kuin lento- ja laivaliikenteen päästöjen yhteensä.

Tekstiilijäte

Miten

Pikamuodilla

”Näin halpoja vaatteita, mitä meillä tällä hetkellä on, ei tulevaisuudessa voi olla. Ilmastovaikutusten pitää näkyä myös hinnoissa.”