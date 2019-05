Talous

Trump: ”Olen erittäin tyytyväinen 100 miljardin dollarin tulleihin, jotka täyttävät USA:n kirstut”

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pörssikurssit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina ja Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppasotaan