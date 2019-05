New Yorkin pörssissä tänään odotetuin listautuminen sitten Facebookin: Kyytipalvelu Uberin markkina-arvoksi yli 70 miljardia euroa

Talous

New Yorkin pörssissä tänään odotetuin listautuminen sitten Facebookin: Kyytipalvelu Uberin markkina-arvoksi yl

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uberin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy