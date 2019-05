Talous

Selvitys: Pienpalkkatyö lisää työllisyyttä mutta myös köyhyysriskiä

Pienpalkkatyö

Suomessa

Kaikissa

Parantuneesta

Työnvälityksen

Selvityksen

lisää työllisyyttä mutta myös köyhyysriskiä. Näin voi päätellä valtioneuvoston teettämästä selvityksestä, jossa vertailumaita olivat Tanska, Saksa, Hollanti ja Britannia.Näissä maissa on jo tehty joukko uudistuksia, joilla on pyritty lisäämään työvoiman tarjontaa ja työelämän joustoja.Suomessakin on tavoitteena nostaa työllisyysaste nykyisestä noin 72:sta 75:een, ja keinoja pohditaan myös hallitusneuvotteluissa. Edessä on myös sosiaaliturvan uudistus, jossa etuudet ja kannustinloukut tulevat tarkasteluun.tehdään moniin muihin Euroopan maihin verrattuna vain vähän pienpalkkatyötä. Syynä ovat selvityksen mukaan institutionaaliset tekijät, kuten kattava ja viime aikoihin asti varsin keskitetty sopiminen palkoista ja muista työehdoista.Samat tekijät ovat kuitenkin selvityksen mukaan osaltaan synnyttäneet korkeaa rakenteellista työttömyyttä ja vaikeuttaneet heikosti osaavien osallistumista vapaille työmarkkinoille.Vertailumaissa pienpalkkatyötä tekevien osuus työvoimasta on Suomea suurempi ja myös työttömyysaste pienempi.vertailumaissa on selvityksen mukaan tehty sosiaaliturvaan, työnvälitykseen ja matalapalkkatyöhön liittyviä uudistuksia, joista saatuja kokemuksia voidaan osin hyödyntää Suomessa.Uudistusten toteutustavat eroavat toisistaan, mutta keskeisinä tavoitteina on ollut lisätä työvoiman tarjonnan ja työelämän joustoja sekä vähentää sosiaaliturvan kustannuksia.Nämä tavoitteet ovat myös selvityksen mukaan pääosin toteutuneet.Pienipalkkaisen työn on todettu kansainvälisesti lisäävän todennäköisyyttä työllistyä myöhemmin kokoaikaisiin tehtäviin ja korkeammille tuntipalkoille.Selvityksen mukaan tämä pätee erityisesti nuoriin, muttei niinkään vanhempiin ja hiljattain työttömäksi jääneisiin työntekijöihin.työllisyystilanteesta huolimatta köyhyysriski ei ole vertailumaissa uudistusten myötä alentunut, ja Tanskassa ja Britanniassa sosiaaliturvan heikentämisen on havaittu lisänneen köyhyyttä.Suuria ongelmia on ollut etenkin Britanniassa, mutta Tanskassa uudistukset ovat sujuneet paremmin.Saksan työmarkkinauudistukset ovat lyhentäneet keskimääräistä työttömyysjakson kestoa, mutta samalla ne ovat alentaneet keskimääräistä palkkatasoa. Myös köyhyysriski on kasvanut puolitoista kertaiseksi.Vertailumaiden kokemusten pohjalta selvitys päättelee, että tulorekisterin tehokkaaseen käyttöön perustuva ennakoitava ja ymmärrettävä sosiaaliturvajärjestelmä lisäisi Suomessa työvoiman tarjontaa vähentämällä kannustin- ja byrokratialoukkuja.palveluiden tulisi selvityksen mukaan olla riittävästi rahoitettuja, jotta ihmisiä voitaisiin vahvasti ohjata. Huomioson tulisi ottaa myös alemman tuottavuuden työntekijöiden asema.Selvitys suosittelee myös laajapohjaista ja huolellista uudistusten valmistelua nopean ja radikaaleihin muutoksiin tähtäävien uudistusten sijaan.toteuttivat Oxford Research, MDI sekä Kuntoutussäätiö. Kansainvälistä aineistoa ovat lisäksi keränneet ulkomaiset tutkimusryhmät.Julkaisu on osa valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.