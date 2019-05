Talous

Suomen asunnoissa on ensimmäistä kertaa keskimäärin alle kaksi asukasta – yksin asuvia on jo 1,2 miljoonaa

Asunnoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Asumisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Asuntokuntien

Asuntotuotannon