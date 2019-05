Suomessa voi ostaa marketin hyllyltä torjunta-ainetta, joka USA:ssa toi kahden miljardin dollarin syöpäkorvaukset – Onko kohuttu Roundup turvallista vai ei?

Talous

Suomessa voi ostaa marketin hyllyltä torjunta-ainetta, joka USA:ssa toi kahden miljardin dollarin syöpäkorvauk

Kalifornialaiset

Suomessa

Sekä Euroopan että Yhdysvaltain viranomaiset ovat arvioineet, ettei syöpäriskiä tutkimusnäytön perusteella ole.

Ympäristöjärjestöjen

Sekä

Ihmiselle glyfosaatti on vähemmän myrkyllistä kuin esimerkiksi ruokasuola.

Luonnonvarakeskus

Roundupissa

Bayerin markkina-arvosta on haihtunut vuoden aikana noin puolet.

Jos

Roundupin

Oikaisu klo 10.16: Toisin kuin artikkelissa aiemmin luki glyfosaatiin LD50-luku on suurempi kuin ruokasuolan. Lisätty myös tieto, että mitä pienempi LD50-luku on, sitä myrkyllisempää kyseinen aine on.