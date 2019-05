Talous

Handelsbanken vetäytyy Baltian maista

Handelsbanken kertoi torstaina lopettavansa toimintansa Virossa, Latviassa ja Liettuassa.Handelsbankenin mukaan sen Baltian-toiminnot eivät ole suoriutuneet riittävän hyvin, vaikka tehokkuutta on pyritty parantamaan. Kannattavuus on liian alhainen ja kustannukset ovat liian korkeat, pankki sanoi tiedotteessa.Handelsbanken ajaa alas toimintansa Baltian maissa ensi vuoden aikana. Pankki on toiminut Baltiassa kymmenen vuotta.ja Nordea ovat hiljattain kertoneet vetäytyvänsä Baltiasta.Helmikuussa Viron finanssivalvonta määräsi Danske Bankin Viron-yksikön suljettavaksi rahanpesusotkujen takia. Samalla Danske ilmoitti lopettavansa pankkitoimintansa myös Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.Nordea puolestaan kertoi viime syksynä luopuvansa Baltian-pankistaan Luminorista. Nordea ja norjalaispankki DNB olivat yhdistäneet Baltian-toimintonsa ja perustaneet Luminorin toissa vuonna.Baltian maiden suurin pankki on ruotsalainen Swedbank, joka sekin on saanut kovia kolhuja rahanpesujupakassa.