Talous

Huawei varoittaa Yhdysvaltoja merkittävästä taloudellisesta vahingosta

Kiinalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaiken kaikkiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

verkkolaitteiden ja puhelimien valmistaja Huawei ilmoitti torstaina ”haastavansa” Yhdysvaltojen päätöksen asettaa yhtiö mustalle listalle.Huawein mukaan päätös aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa yhdysvaltaisille yhtiöille, joiden kanssa sillä on liiketoimia.”Päätös vaikuttaa kymmeniin tuhansiin yhdysvaltaisiin työpaikkoihin ja häiritsee nykyistä yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta maailmanlaajuisessa toimitusketjussa”, Huawei totesi lausunnossaan.Torstaina tehty päätös tarkoittaa, että yhdysvaltaiset yhtiöt eivät voi ostaa Huawein laitteita ja ohjelmistoja, eivätkä ne voi myydä tuotteitaan Huaweille.Yhdysvaltalaisten puolijohdeyhtiöiden Qualcommin, Intelin ja Broadcomin osakkeet halpenivat torstaina, koska sijoittajat arvioivat niille tulevan vaikeuksia.Verkkolaitteita ja puhelimia on hyvin vaikea valmistaa hyödyntämättä yhdysvaltaisten ohjelmistoyhtiöiden ja puolijohdeyhtiöiden tuotteita. Huawei on maailman suurin verkkolaitteiden valmistaja ja maailman toiseksi suurin älypuhelimien valmistaja.70 yhdysvaltalaisen yhtiön täytyy erikseen pyytää kauppaministeriötä hyväksyntä sille, jos ne haluavat vastedes myydä tuotteitaan Huaweille.Huawei kertoi torstaina sanomalehti The New York Timesille, että se osti viime vuonna komponentteja ja muita tarvikkeita 70 miljardilla dollarilla, josta 11 miljardia dollarilla hankittiin yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.Yhdysvallat on lisäksi jo pitkään kehottanut useita valtioita kieltämään teleoperaattoreita ostamatta Huawein verkkolaitteita niiden tietoturvariskien takia. Yhdysvallat väittää, että Huawein laitteet ja ohjelmistot vuotavat tietoja ja niitä käytetään vakoiluun.Huawei on toistuvasti kiistänyt väitteet tietoturvariskeistä.torstaina tekemä päätös uhkaa taas kerran kärjistää Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasotaa. Presidentti Trump on uhannut asettaa kaikkia Kiinasta tuotavat tuotteet 25 prosentin tullimaksujen kohteeksi.Yhdysvaltoihin tuotiin viime vuonna Kiinasta tavaroita ja palveluita noin 540 miljardin dollarin arvosta. Nykyisin korotetut 25 prosentin tullit kohdistuvat tuotteisiin, joita tuotiin viime vuonna Kiinasta Yhdysvaltoihin 250 miljardin dollarin arvosta.Kauppasodan keskipisteessä on Yhdysvaltojen näkemys, että kiinalaiset yhtiöt toimivat kansainvälisessä kaupassa epäreilusti ja käyttävät oikeudettomasti yhdysvaltaisten yhtiöiden patentoimia keksintöjä.