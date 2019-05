Asianajajien kirje sai Uudenmaan liiton poistamaan sivuiltaan Peter Vesterbackan tunnelihanketta arvostelleet kirjoitukset

Talous

Asianajajien kirje sai Uudenmaan liiton poistamaan sivuiltaan Peter Vesterbackan tunnelihanketta arvostelleet

Peter Vesterbackan https://www.hs.fi/haku/?query=peter+vesterbackan vetämä tunnelihanke sai poistettua hankkeen kannalta kielteisiä blogikirjoituksia Uudenmaan liiton verkkosivuilta aiemmin tällä viikolla.Vesterbackan vetämä hanke suunnittelee tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille. Uudenmaan liitto puolestaan valmistelee maakunnan aluekehitystä ja kaavoitusta.Asianajotoimisto HPP lähetti tiistaina kirjeen Uudenmaan liitolle kolmesta blogikirjoituksesta, joissa Vesterbackan Finest Bay Area Development Oy:n hanketta käsitellään kielteiseen sävyyn.”Menemättä yksityiskohtiin saatetaan havaita, että kirjoittajan asennoituminen kyseistä hanketta kohtaa on kielteistä”, kirjeessä todetaan.Kirjeen ovat allekirjoittaneet HPP:n asianajajat Karri Marttinen https://www.hs.fi/haku/?query=karri+marttinen ja Mikko Erkkilä https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+erkkila Finest Bay Area Developmentin valtuuttamina.kirjoituksissa ”esitetään virheellisiä käsityksiä, ja kiistanalaisia tosiseikkoja esitetään ikään kuin ne olisivat riidattomia kuten kirjoittaja väittää”.Kirjeessä myös huomautetaan, että kirjoitusten tekijä, johtava asiantuntija Olli Keinänen https://www.hs.fi/haku/?query=olli+keinanen pyysi kirjoituksiinsa palautetta. Ainakin Twitterin välityksellä esitettiin kirjoituksen pohjalta kannanottoja, ja keskustelijoiden joukossa oli maakuntakaavoituksen päätöksentekijöitä.Asianajajat vaativat kirjoitusten poistamista. He myös katsovat, että kirjoitusten tekijä Keinänen on ”ennakkoasenteensa johdosta” esteellinen osallistumaan maakuntakaavan valmistelutyöhön.maakuntajohtaja Ossi Savolainen https://www.hs.fi/haku/?query=ossi+savolainen suostui kirjoitusten poistamiseen.Savolainen vastasi seuraavana päivänä asianajotoimistolle seuraavasti:”Kirjelmässänne 14. 5. 2019 pyytämänne mukaisesti ilmoitamme, että olemme poistaneet verkkosivuiltamme (www.uudenmaanliitto.fi) kolme Olli Keinäsen kirjoittamaa artikkelia (3. 4., 11. 4. ja 2. 5. 2019), joissa käsitellään päämiehenne Finest Bay Area Development Oy:n rautatietunnelihanketta Suomen ja Viron välillä.”Savolainen kertoi kirjeessä myös, että asianajotoimiston huoli kirjoittajan esteellisyydestä maakuntakaavan valmistelussa on turha, koska tämä on osa-aikaeläkkeellä ja työskentelee yksinomaan hänelle osoitetuissa projektitehtävissä.perustelee kirjoitusten poistoa HS:lle varovaisuudella. Uudenmaan kaavaprosessi on hänen mukaansa ”herkässä vaiheessa”, eikä Savolainen halua antaa turhaan aineksia valituksille.Maakuntakaavaehdotus on lausunnoilla ja se pyritään saamaan tänä vuonna eteenpäin.”Emme halua ottaa minkäänlaista riskiä. Vaikka valitukset eivät johtaisikaan mihinkään, ne voivat hidastaa päätöksentekoprosessia. Sen takia minä päädyin tällaiseen ratkaisuun”, Savolainen sanoo.Savolainen sanoo kannustaneensa henkilökuntaansa tekemään kirjoituksia ja nostamaan esiin näkemyksiä erilaisista asioista.

Koitteko painostavaksi sitä, että teiltä vaadittiin kirjoitusten poistoa ja uhattiin oikeustoimilla?

