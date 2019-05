Talous

Venäjän talouskasvu hidastui yllättävän paljon alkuvuonna

talous kasvoi tammi–maaliskuussa ennakoitua hitaammin, kertoo uutistoimisto Bloomberg.Venäjän tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi alkuvuonna 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.Bloombergin ennakkokyselyssä ekonomistit ovat arvioineet, että bruttokansantuote olisi kasvanut 1,2 prosenttia. Talouskasvua hidasti Venäjän talousministeriön mukaan arvonlisäverotuksen kiristäminen.Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa. Se on keskeinen elintason mittari.oli alkuvuonna selvästi virallisia ennusteita vaimeampaa.Talousministeriö oli arvioinut, että bruttokansantuote kasvaisi 0,8 prosenttia, ja keskuspankki odotti 1–1,5 prosentin talouskasvua tammi–maaliskuussa.Talousministeriön mukaan arvonlisäverotuksen kiristäminen 18 prosentista 20 prosenttiin aiheutti kotimaisen kysynnän kangertelun.Uutistoimisto AFP:n mukaan tutkimusyhtiö Capital Economics arvioi talouskasvun vaimenemisen olleen hyvin laaja-alaista, koska teollisuustuotannon, vähittäiskaupan, rakennusteollisuuden ja maataloustuotteiden tuotannon kasvu on hidastunut.Edellisellä vuosineljänneksellä eli loka–joulukuussa Venäjän talous kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2017 loppuun verrattuna ja 2,3 prosenttia koko vuonna 2018.Bloombergin mukaan Venäjän keskuspankki arvioi perjantaina, että kauppataseen ylijäämä supistui maaliskuussa 15,5 miljardiin dollariin. Helmikuussa se oli 16,4 miljardia dollaria.Kauppatase tarkoittaa tavaraviennin ja -tuonnin arvon erotusta. Ylijäämä kertoo siitä, että viennin arvo on tuonnin arvoa suurempi.arvioi AFP:n mukaan, että Venäjän talous kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia, kun taas keskuspankki ennustaa tälle vuodelle 1,2–1,7 prosentin talouskasvua.Vuosina 2015 ja 2016 Venäjän talous oli taantumassa, mikä johtui etenkin raakaöljyn voimakkaasta halpenemisesta ja sitä seuranneesta ruplan heikkenemisestä.