Talous

Pankkien avain­luku­listat eivät kohta enää kelpaa, eikä se ole ainoa uuden direktiivin tuoma muutos – Näin ma

Verkko-ostamiseen

Mitä tapahtuu verkkokauppamaksamiselle?

Monessa

Koskeeko tämä ihan kaikkea maksamista?

Laissa

Mitä pankkitunnistamiselle tapahtuu?

Syyskuun

Voiko avainlukulistan heittää pois, kun on ottanut uuden tunnistautumistavan käyttöön?

Ehdottomasti ei.