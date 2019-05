Nokian Suri lupaa korjata yhtiönsä epätasa-arvoiset palkat erillisellä budjetilla – naisille luvassa palkankorotuksia

Talous

Nokian Suri lupaa korjata yhtiönsä epätasa-arvoiset palkat erillisellä budjetilla – naisille luvassa palkankor

Verkkolaitteita

https://www.nokia.com/blog/investing-equality/?fbclid=IwAR3buJmluGCr3yUMkPPoqIEyRgOoyp0K9toqzTKPq6RJ8wEhq5-Elx28QH4&_ga=2.205781331.1379336162.1558506496-1147178461.1557938673

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaosa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy