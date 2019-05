Talous

Sdp:n ajamaa lähdeveroa voi vastustaa, mutta eläkkeiden leikkaamisella pelottelu on älytöntä

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensinnäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On