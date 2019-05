Talous

Osittaisen vanhuuseläkkeen nostajista melkein puolet käy kokopäivätöissä

Moni

Eläketurvakeskuksen

suomalainen mies ei usko elävänsä eläkkeellä kovin pitkään, jos on uskominen tilastoja ja selvityksiä osittaisen vanhuuseläkkeen nostajista.Vuodesta 2017 alkaen 61 vuotta täyttävät ovat voineet alkaa nostaa 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestään siitä riippumatta jatkavatko he töissä vai eivät. Näin ikään kuin ennakkoon nostettu eläke pienentää lopullista vanhuuseläkettä.Osittainen vanhuuseläke korvasi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa varhaiseläkkeen, joka vaati työnantajan suostumuksen.tilastojen mukaan osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on ollut suuri. 61 vuotta täyttäneistä joka kymmenes nostaa osan eläkkeestään jo ennen varsinaista eläkeikää. Vuonna 2017 osittaisia eläkkeitä alkoi 12 500, viime vuonna noin 10 000Valtaosa nostajista on keskituloisia miehiä. Eläketurvakeskuksen mukaan kaksi kolmesta osittaisen eläkkeen nostajasta käy työssä.Varman selvityksen mukaan peräti 41 prosenttia nostajista käy kokoaikatyössä eli he eivät ole vähentäneet työtuntejaan lainkaan, vaikka nostavat jo eläkettään.Tärkein syy eläkkeen nostamiseen ennakkoon oli Varman selvityksen mukaan epävarmuus eläkeiästä. Selvityksessä 42 prosenttia kertoi nostavansa eläkettä niin varhain kuin mahdollista, koska ei tiedä kauanko elää.Noin kolmasosalle tärkeimpänä syynä oli lisävapaa-ajan saaminen.