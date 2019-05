Yhdysvaltain ilmailuviranomainen ei suostu edes arvioimaan milloin Boeing 737 Max -lentokoneet saavat jälleen luvan lentää, kertovat lehtitiedot

Talous

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen ei suostu edes arvioimaan milloin Boeing 737 Max -lentokoneet saavat jälleen

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeing

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FAA:ta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy