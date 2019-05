Autojätti Fiat Chrysler ehdottaa yhdistymistä Renaultin kanssa – Tulos olisi maailman kolmanneksi suurin autonvalmistaja

Talous

Autojätti Fiat Chrysler ehdottaa yhdistymistä Renaultin kanssa – Tulos olisi maailman kolmanneksi suurin auton

autonvalmistaja Fiat Chrysler on tehnyt ranskalaiselle Renaultille ehdotuksen yhtiöiden yhdistymisestä. Fiat Chrysler kertoo tiedotteessa, että se on toimittanut Renaultin hallitukselle ehdotuksen yhtiöiden tasavertaisesta fuusiosta. Ehdotuksen mukaan Fiat Chryslerin ja Renaultin osakkeenomistajat saisivat molemmat 50 prosentin osuuden uudesta autokonsernista.Fuusiossa syntyisi maailman kolmanneksi suurin autonvalmistaja, joka myisi 8,7 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Suurempia olisivat vain saksalainen Volkswagen ja japanilainen Toyota.hallituksen on määrä kokoontua tänään keskustelemaan ehdotuksesta. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan päätöksen tekeminen kestää kuitenkin päiviä tai jopa viikkoja.Tällä hetkellä Renaultin tärkein kumppani on japanilainen Nissan, josta ranskalaisyhtiö omistaa 43 prosenttia. Talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan fuusioon kuuluisi, että Renault luopuu aikeistaan yhdistyä lähiaikoina Nissanin kanssa.Ranskan valtio, joka omistaa 15 prosenttia Renaultista, ilmoitti tänään tukevansa yhdistymistä Fiat Chryslerin kanssa, kunhan fuusion ehdot ovat riittävän hyvät Renaultille ja sen työntekijöille.