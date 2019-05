Talous

Stora Enso vähentää 365 työpaikkaa Oulussa ja investoi 350 miljoonaa euroa paperitehtaan uudistamiseksi

Metsäyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuotanto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aaltopahvia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääosa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paperiliitto

Yhtiö

Artikkeliin täsmennetty ”kraftlainerin” määritelmää kello 11.08.