Talous

Amerikkalaisyhtiö Beyond Meat aloittaa ensi vuonna kasvipohjaisen lihan­korvikkeen tuotannon Euroopassa

Yhdysvalloissa

J.P. Morgan -pankin

vastikään pörssiin listautunut vegaanisten pihvien valmistaja Beyond Meat kertoi tiistaina, että se aloittaa kasviperäisen ”lihan” tuotannon Euroopassa ensi vuonna.Tuotantolaitos on tarkoitus rakentaa Hollantiin.Yhdysvalloissa yhtiö kilpailee kasvipohjaisten lihankorvikkeiden tuottajana erityisesti Impossible Foods -yhtiön kanssa.Molemmat pyrkivät saamaan vegaaniset pihvinsä hampurilaisketjuihin.Beyond Meat -yhtiö toimittaa pihvejään Tim Hortons- ja Carl Jr.- ketjuille ja Impossible Foods Burger King -ketjulle, Reuters kertoo.analyytikot ovat ennustaneet, että kasviperäisten ”lihatuotteiden” markkina voisi olla sadan miljardin dollarin arvoinen 15 vuoden kuluessa, ja Beyond Meat voisi saada siitä silloin viiden prosentin osuuden.Yhtiön osakkeen hinta on noussut 73 prosenttia siitä, kun se listattiin pörssiin toukokuun alussa.