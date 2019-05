Talous

Pahaenteinen ilmiö rantautui markkinoille: Grafiikka näyttää, miksi ”kääntynyt korko­käyrä” herättää nyt maail

Synkkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kääntynyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kääntyneestä

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy