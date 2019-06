Tutkimus: Nuoret kaupunkilaiset suosivat joukkoliikennettä eivätkä mielellään maksa uusista autopaikoista, mutta 40 vuoden iässä asenteet muuttuvat

Talous

Tutkimus: Nuoret kaupunkilaiset suosivat joukkoliikennettä eivätkä mielellään maksa uusista autopaikoista, mut

Haluaisitko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaajilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa