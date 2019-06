Talous

Raskaasti velkaantuneen Italian kurimus pahenee: komissio syyttää hallitusta talouden vahingoittamisesta

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

La Repubblican

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markkinoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italia