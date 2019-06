Talous

F1-kuljettaja Nico Rosberg ryhtyi osin omistamansa sähkö­potku­lauta­yhtiön mannekiiniksi, samoja lautoja ilme

Formula 1 -sarjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiön