Lihalta näyttäviä pihvejä valmistava Beyond Meat arvioi myyntinsä kaksinkertaistuvan, osake kallistui 21 prosenttia

Talous

Lihalta näyttäviä pihvejä valmistava Beyond Meat arvioi myyntinsä kaksinkertaistuvan, osake kallistui 21 prose

Yksi kevään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyksi arvellaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalifornialaisyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy