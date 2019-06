Talous

Ranskalainen suuryhtiö teki miljarditarjouksen suomalaisesta Ramirentista: osakkeessa 65,4 prosentin preemio

jättiyhtiö Loxam on tehnyt ostotarjouksen suomalaisen pörssiyhtiö Ramirentin kaikista osakkeista.Loxam tarjoaa Ramirentista yhdeksän euroa osakkeelta, eli kauppahinta olisi yhteensä noin 970 miljoona euroa.Osakkeen hinnassa on 65,4 prosentin preemio verrattuna viime perjantain päätöskurssiin.Rakennuskonevuokraamo Ramirentin hallitus on päättänyt suositella ostotarjouksen hyväksymistä.1967 perustettu Loxam on Euroopan suurin toimija konevuokrausmarkkinoilla erityisesti rakentamisen, teollisuuden, julkisten töiden, palveluiden ja tapahtumien sektoreilla.Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 1 483 miljoona euroa ja käyttökate 501 miljoonaa euroa.Uutinen päivittyy.