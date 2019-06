Talous

Valtiot heräsivät tarpeeseen säännellä teknologia­jättejä, ja Googlelle tämä sopii, vakuuttaa yhtiön Helsingis

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt Brittin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brittin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Nykyään