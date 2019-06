Rakennusyhtiöillä on käsissään ennätysmäärä keskeneräisiä asuntoja, ja talous on kääntymässä laskuun: Miten ostaja voi välttää riskit? Talous on kääntymässä laskuun ja rakennusyhtiöillä on käsissään ennätysmäärä keskeneräisiä asuntoja. Rakennuttajan konkurssi on asunnon ostajan suurin riski. Miten tilanteeseen liittyvät riskit voi välttää?