Talous

Airbus otti etumatkaa Boeingiin ja julkisti pitkille lennoille tarkoitetun kapea­runkoisen lento­kone­mallin

Eurooppalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pariisissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006143034.html

Boeingin

Muutoinkin

Boeingin