Pitkä riita päättymässä: käräjäoikeus määrää Valion maksamaan kahdeksan miljoonan euron korvaukset liian halvasta maidosta

Talous

Pitkä riita päättymässä: käräjäoikeus määrää Valion maksamaan kahdeksan miljoonan euron korvaukset liian halva

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudenkäyntien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valio

käräjäoikeus on velvoittanut Valion maksamaan kahdelle pienmeijerille, Osuuskunta Maitokolmiolle ja osuuskunta Maitomaalle yhteensä kahdeksan miljoonan euron vahingonkorvaukset sekä lailliset viivästyskorot perusmaitojen hinnoitteluun liittyneessä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, Valio kertoo verkkosivuillaan.Kantajien alkuperäinen vaatimus oli yhteensä 28 miljoona euroa sekä korot.Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta hovioikeudesta.Valio kertoi, ettei tässä vaiheessa kommentoi asiaa.perustui perusmaidon hinnoittelua koskevaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkintaan, jonka tuloksena korkein hallinto-oikeus vuonna 2016 tuomitsi Valion määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.Kiistan ydin on siinä, myikö Valio perusmaitojaan 2010–2012 alle tuotantokustannusten saadakseen kilpailijansa vetäytymään markkinoilta.Heinäkuun 2017 ja tammikuun 2019 välillä Valio oli päässyt sovintoon muiden vastaavia korvauksia hakeneiden meijerien kanssa eli Juustoportin, Arlan ja Osuuskunta Satamaidon ja Ilmajoen osuusmeijerin kanssa.Valion niin sanotusta saalistushinnoittelusta on jatkunut vuosikausia.Siinä joukko pienmeijereitä haki Valiolta vahingonkorvauksia siitä, että se myi perusmaitoa vuosina 2010–2012 liian halvalla hinnalla.Perusmaitoja ovat rasvaton maito, ykkösmaito, kevytmaito ja täysmaito.Perusmaitojen liian halpojen hintojen pääasialliseksi syyksi väitettiin sitä, että Valio halusi ajaa ruotsalaisen kilpailijansa Arlan pois maitomarkkinoilta.valmistelu alkoi, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti joulukuun 2016 lopussa, että markkinaoikeuden Valiolle kesäkuussa 2014 määräämä 70 miljoonan euron seuraamusmaksu eli sakko on pidettävä voimassa.Tuo seuraamusmaksu tuli rangaistuksena siitä, että markkinaoikeuden päätöksen mukaan Valio oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa perusmaitojen tukkumyynnissä ja valmistuksessa hinnoittelemalla tuotteensa valmistuskustannuksia alemmaksi.Yhtiön katsottiin hinnoitelleen perusmaidot tappiollisiksi häätääkseen muut toimijat Suomen markkinoilta.vetosi juttujen eri vaiheissa siihen, että halvalla myydyn maidon tuotantokin oli kannattavaa.Eri oikeusasteissa yhtenä Valion kannalta raskauttavana seikkana pidettiin sitä, että yhtiön johdon lähettämissä sähköposteissa sanottiin, että ”operaation [hinnanalennuksen] keskeinen tavoite on yrittää saada maitovirta Ruotsista tyrehtymään”.